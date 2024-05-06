Рецепти читачів газети «Для дому і сім'ї»: соковита «гармошка» від Раїси Кірнос
Сьогодні, 12:02
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Рецепт від читачки газети «Для дому і сім'ї»
Соковита «гармошка» від Раїси Кірнос
Інгредієнти
- свинина м'якоть 1 кг
- помідор 2 шт
- сир напівтвердий 200 г
- печериці (за бажанням) 5-8 шт
Для маринаду
- сік лимонний 1 ст. л
- соєвий соус 2-3 ст. л
- гірчиця 1 ст. л
- часник 3 зубчики
- олія оливкова 2 ст. л
Приготування
- Вибрати рівний (прямокутний), щільний шматок м'яса (як на буженину). На м'ясі зробити поперечні надрізи завтовшки не менше 1 см, не дорізаючи до кінця.
- Пропустити часник крізь прес. Змішати компоненти для маринаду. Шматок м'яса викласти на фольгу (я роблю у два шари у вигляді хреста, щоб зручніше було загортати) і змастити з усіх боків і в надрізах маринадом.
- На смак посолити, поперчити. Загорнути у фольгу, укласти в жароміцну форму і залишити м'ясо маринуватися на 10-12 годин у холодильнику.
- Нарізати скибочками сир і кільцями помідори. У кожен надріз вкласти сир і помідор. За бажанням додати скибочки грибів. М'ясо закрити краями фольги і помістити в розігріту до 180 градусів духовку, перемкнути на 100 градусів і випікати приблизно 2 години (дивитися по готовності). Після того, як м'ясо готове, розкрити фольгу зверху і залишити в духовці ще на хвилин 5-10 до зарум'янювання верху за температури 150 градусів.
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