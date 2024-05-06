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Рецепти читачів газети «Для дому і сім'ї»: соковита «гармошка» від Раїси Кірнос

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 81

 

Рецепт від читачки газети «Для дому і сім'ї» 

Соковита «гармошка» від Раїси Кірнос

Інгредієнти

  • свинина м'якоть 1 кг
  • помідор 2 шт
  • сир напівтвердий 200 г
  • печериці (за бажанням) 5-8 шт

Для маринаду

  • сік лимонний 1 ст. л
  • соєвий соус 2-3 ст. л
  • гірчиця 1 ст. л
  • часник 3 зубчики
  • олія оливкова 2 ст. л

Приготування

  • Вибрати рівний (прямокутний), щільний шматок м'яса (як на буженину). На м'ясі зробити поперечні надрізи завтовшки не менше 1 см, не дорізаючи до кінця.
  • Пропустити часник крізь прес. Змішати компоненти для маринаду. Шматок м'яса викласти на фольгу (я роблю у два шари у вигляді хреста, щоб зручніше було загортати) і змастити з усіх боків і в надрізах маринадом.
  • На смак посолити, поперчити. Загорнути у фольгу, укласти в жароміцну форму і залишити м'ясо маринуватися на 10-12 годин у холодильнику.
  • Нарізати скибочками сир і кільцями помідори. У кожен надріз вкласти сир і помідор. За бажанням додати скибочки грибів. М'ясо закрити краями фольги і помістити в розігріту до 180 градусів духовку, перемкнути на 100 градусів і випікати приблизно 2 години (дивитися по готовності). Після того, як м'ясо готове, розкрити фольгу зверху і залишити в духовці ще на хвилин 5-10 до зарум'янювання верху за температури 150 градусів.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: м'ясо готуємо свинину рецепт з м'яса рецепт на Великдень
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