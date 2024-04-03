У Кременчуцькій громаді на одного учня спрямують найменше бюджетних коштів — 28 тисяч гривень

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Тоді як у Мартинівській громаді — 102 тис. грн

У Кременчуцькій громаді на одного учня у 2024 році спрямують найменше бюджетних коштів — близько 28 тисяч гривень. Про це стало відомо з інфографіки, оприлюдненої начальником Полтавської облвійськадміністрації Філіпом Проніним у телеграм-каналі.

За його словами, протягом року громади планують спрямувати 5,5 млрд грн закладам загальної середньої освіти. На одного учня в середньому — 42 тис. грн.

Найбільше коштів на одного школяра закладають Мартинівська громада — 102 тис. грн, Великосорочинська громада — 89 тис. грн і Комишнянська громада — 87 тис. грн.

Однак слід звернути увагу, що середня наповненість класу на Кременчуччині — близько 30 учнів, а у Мартинівській громаді — менше 10.

Нагадаємо, що згідно з бюджетом міста, затвердженим 15 грудня, на освіту у 2024 році витратять майже мільярд гривень. Зазначимо, Кременчуцька громада отримає освітню субвенцію на понад 17% більше, аніж прогнозували фінансисти. У грошовому еквіваленті це 364 млн 315,5 тис. грн. Ці кошти спрямують на зарплати вчителів. У 2024 році для певної категорії школярів передбачене пільгове харчування. Торік безкоштовного харчування для учнів 1-4 класів у плануванні бюджету не було.