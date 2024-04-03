Стартував прийом заяв на відшкодування до Реєстру збитків від війни: інструкція

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Для подання заяви треба бути власником майна

2 квітня на офіційному сайті Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), було оголошено про старт прийому заяв на відшкодування збитків, спричинених військовими діями. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Першочергово заявки будуть прийматися у категорії «Пошкодження або знищення житлової нерухомості».

Подати заяву зможуть як приватні особи, так і бізнес-ентитети, а також державні організації України. Спочатку реєстрація буде доступна для тих, хто вже звертався за допомогою через програму єВідновлення, фіксував шкоду в Реєстрі знищеного та пошкодженого майна та отримав відповідний акт від місцевої влади.

Протягом наступних тижнів можливість подачі заяв нададуть всім власникам зруйнованої житлової нерухомості, включно з мешканцями тимчасово окупованих територій.

Відкриття інших категорій заяв, зокрема для найбільш постраждалих від війни та пов’язаних із руйнуванням об’єктів критичної інфраструктури, заплановане на наступні місяці.

Подати заяву до Реєстру можна виключно в електронній формі. Це можна зробити через мобільний застосунок «Дія». Його можна завантажити (тут – на Apple Store, тут – на Google Play і тут – на Huawei AppGallery).

На першому етапі українці зможуть подати через Дію заяви про знищені або пошкоджені:

приватний будинок;

квартиру;

дачний будинок;

садовий будинок;

інше житлове приміщення.

Для того, щоби подати заяву, потрібно заповнити електронну форму заяви, надавши відомості про себе, про житло та право власності на нього, а також про те, як сталось пошкодження чи руйнування житла та розмір збитку.

Для подання заяви треба бути власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), і мати Акт про обстеження від місцевої влади. Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях.

Перед поданням заяви уважно ознайомтеся із Застереженням, інформацією та інструкціями для Заявників до Реєстру.

За кілька тижнів заяву подати також можна буде через вебпортал.

Скоро подати заяву зможуть і ті, хто не користується Дією. Для цього розробляється система підтримки.