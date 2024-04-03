«Укрзалізниця» запустила оновлений електропоїзд на Полтавщині

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 322

Він оснащений пандусами для людей з інвалідністю, навігацією шрифтом Брайля, місцями для перевезення велосипедів, а також портами Type-C та USB

«Укрзалізниця» запустила оновлений електропоїзд на Полтавщині. У березні 2024 року, фахівці компанії завершили модернізацію двох електропоїздів, ЕР-9Е № 656 та ЕПЛ-9Т № 008, які тепер обслуговують приміські маршрути на Полтавщині та Одещині. Про це оголосила пресслужба Укрзалізниці у телеграмі.

Відтепер поїзди оснащені пандусами для зручності людей з інвалідністю, навігацією шрифтом Брайля, місцями для перевезення велосипедів, а також портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Зазначені електропоїзди вже вирушили на свої маршрути: ЕР-9E № 656 курсує приміськими напрямками на Одещині, а ЕПЛ-9Т № 008 — на Полтавщині.

Від початку 2024 року УЗ модернізувала три електропоїзди. У 2023 році компанія перевезла понад 40 мільйонів пасажирів у приміському сполученні, що на 13% більше порівняно з попереднім роком.

Нагадаємо, що нещодавно пасажири скаржились на жахливий стан приміського поїзда Знам’янка-Кременчук. А у 2023 році на Полтавщині запустили нову електричку до Кременчука — №7006 Кременчук — Полтава-Південна.