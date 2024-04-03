Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач, Полтавщина, Подорожі

«Укрзалізниця» запустила оновлений електропоїзд на Полтавщині

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 322

 

Він оснащений пандусами для людей з інвалідністю, навігацією шрифтом Брайля, місцями для перевезення велосипедів, а також портами Type-C та USB

«Укрзалізниця» запустила оновлений електропоїзд на Полтавщині. У березні 2024 року, фахівці компанії завершили модернізацію двох електропоїздів, ЕР-9Е № 656 та ЕПЛ-9Т № 008, які тепер обслуговують приміські маршрути на Полтавщині та Одещині. Про це оголосила пресслужба Укрзалізниці у телеграмі.

 

Відтепер поїзди оснащені пандусами для зручності людей з інвалідністю, навігацією шрифтом Брайля, місцями для перевезення велосипедів, а також портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Зазначені електропоїзди вже вирушили на свої маршрути: ЕР-9E № 656 курсує приміськими напрямками на Одещині, а ЕПЛ-9Т № 008 — на Полтавщині.

 

Від початку 2024 року УЗ модернізувала три електропоїзди. У 2023 році компанія перевезла понад 40 мільйонів пасажирів у приміському сполученні, що на 13% більше порівняно з попереднім роком.

Нагадаємо, що нещодавно пасажири скаржились на жахливий стан приміського поїзда Знам’янка-Кременчук. А у 2023 році на Полтавщині запустили нову електричку до Кременчука  №7006 Кременчук — Полтава-Південна.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Укрзалізниця
Теги: Укрзалізниця приміський поїзд приміське сполучення модернізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх