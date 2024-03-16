Кременчужани скаржаться на жахливий стан приміського поїзда до Знам'янки

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Кременчужанин Юрій надіслав до редакції світлини з приміського поїзда Знам’янка-Кременчук і поскаржився на його стан.

— Стан вагону — жахливий. Брудно, в рундуках для багажу зберігається вугілля… Провідникам то теж вже тошнить, тільки зробити нічого не можуть. Кажуть, іншого немає… То може, розголос допоможе змінити ситуацію на краще. І люди будуть їздити по-людськи, а не як скот…

В «Укрзалізниці» пообіцяли провести розслідування.

— Ми щиро просимо вибачення за ситуацію, що виникла, і висловлюємо готовність провести детальне розслідування даної ситуації, щоб запобігти подібним випадкам в майбутньому, — написала компанія під дописом «Кременчуцького Телеграфа» у фейсбуці.