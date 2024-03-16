У Кременчуці затримали чоловіка, що намагався викрасти автомобілі

Сьогодні, 12:48 Переглядів: 254

16 березня близько 1.00 у Кременчуці чоловік намагався викрасти автівки, проте поліція його затримала. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

На місці працювали патрульні та слідчі відділення № 1 Кременчуцького районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що 23-річний немісцевий чоловік пошкодив та намагався заволодіти кількома ВАЗами, що були припарковані біля багатоповерхівки.

— Фігурант перебуває в розшуку за скоєння злочинів у сусідній області. Під час спілкування з поліцейськими правопорушник надав недостовірні відомості про себе, намагаючись таким чином ввести правоохоронців в оману, щоб уникнути відповідальності. Однак, йому це не вдалося. Слідчі речові докази вилучили, — розповів Ігор Грачов, тимчасово виконувач обов’язків начальника відділення № 1 Кременчуцького районного управління поліції.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.4 ст.185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом, правопорушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.