У Кременчуці затримали чоловіка, що намагався викрасти автомобілі

16 березня близько 1.00 у Кременчуці чоловік намагався викрасти автівки, проте поліція його затримала. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
На місці працювали патрульні та слідчі відділення № 1 Кременчуцького районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що 23-річний немісцевий чоловік пошкодив та намагався заволодіти кількома ВАЗами, що були припарковані біля багатоповерхівки.
За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.4 ст.185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом, правопорушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині чоловік вкрав «дев'яносто дев'ятку» та покинув її посеред поля.
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