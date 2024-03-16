Кременчужан кличуть на тренінг з надання домедичної допомоги при невідкладних станах

У неділю, 17 березня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе тренінг з надання домедичної допомоги при невідкладних станах (знепритомнення, біль у грудях, інсульт, судомний напад, термічні опіки).
Розпочнеться захід об 11.00 і триватиме близько 2,5 годин.
Із собою на тренінг необхідно мати:
Нагадаємо, нещодавно Роман проводив для кременчужан тренінги, де розповів усе про дрони та показав, як треба ними користуватися.
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