Кременчужан кличуть на тренінг з надання домедичної допомоги при невідкладних станах

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 186

У неділю, 17 березня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе тренінг з надання домедичної допомоги при невідкладних станах (знепритомнення, біль у грудях, інсульт, судомний напад, термічні опіки).

Розпочнеться захід об 11.00 і триватиме близько 2,5 годин.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена! Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Будуть теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Пишіть у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою на тренінг необхідно мати:

2 пари гумових рукавичок;

записник та ручку.

Нагадаємо, нещодавно Роман проводив для кременчужан тренінги, де розповів усе про дрони та показав, як треба ними користуватися.