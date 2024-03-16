79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада отримала реанімобіль від благодійників. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав Максим Король. За його словами, це вже друга укомплектована автівка, яку передали бійцям.
Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з чоловіком, який придбав реанімобіль для кременчуцького батальйону тероборони.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.