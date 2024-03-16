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79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада отримала реанімобіль від благодійників

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 324

Це вже не перша укомплектована автівка

79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада отримала реанімобіль від благодійників. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав Максим Король. За його словами, це вже друга укомплектована автівка, яку передали бійцям.

Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з чоловіком, який придбав реанімобіль для кременчуцького батальйону тероборони.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: реанімобіль допомога ЗСУ Король
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