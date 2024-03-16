«Він дуже кохав свою дружину, але батьківщину любив більше»: Кременчук попрощався зі снайпером Святославом Дубовим

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16 березня у Міському палаці культури Кременчук попрощався зі Святославом Дубовим, який загинув на російсько-українській війні. Попрощатися з воїном прийшли його рідні, друзі та побратими.

За словами військовослужбовця з позивним Лиман, Святослав займав посаду гранатометника стрілецької роти. Загинув 9 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, відданий військовій присязі та українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі села Солодке, Мар'їнського району Донецької області.

— Святослав був життєрадісним, мав багато друзів, був справжнім патріотом, був експертом та професіоналом своєї справи. Світла пам’ять українському воїну-захиснику, який до останньої хвилини свого життя боронив Україну, — підсумував Лиман.

До війни він з дружиною мешкав у Іспанії, де займався ландшафтним дизайном, але став на захист України у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року — о 8.30 уже стояв під військкоматом.

— Він жив на сусідній вулиці. Ми з ним мало спілкувалися, але були знайомі. Краще познайомились в роті охорони, коли до нас вторглися росіяни. Ми добровольцями пішли до служби. Святослав — один із перших прийшов у воєнкомат. Як то кажуть, кращі люди покидають нас першими. Він був таким: дуже відважним, хоча й дуже скромним. Першим брався до виконання ризикованих завдань, — розповів товариш загиблого Володимир Коноваленко.

За його словами, останнім часом Святослав був снайпером, виконував завдання, працював по ворожим цілям. Дружина в нього теж волонтер.

— Вона одна з сильних волонтерів Кременчука, допомагає дуже військовим. Дуже сумно і дуже гірко. Але герої не вмирають. Ми завжди будемо пам'ятати його, — додав Володимир.

Сам Святослав родом з Херсонщини, тож мав відповідний позивний — «Херсон».

— Він казав, що не дозволить, щоб ті п***и ступили на могилу матері, а вона в Херсоні похоронена. І каже: «Я буду захищати могилу моєї матері». Він з першого дня пішов у воєнкомат, записався і воював. Гідно воював, він снайпером був хорошим. Іра (дружина — ред.) каже, що він маскувався там по 2-3 години, людина справді була майстром своєї справи, — розповів побратим із позивним Сова 48.

За його словами, найстрашніше на війні — коли людина зникає безвісти. Святослав був у бліндажі, коли прилетів російський снаряд, і його засипало землею, тож довго не могли знайти.

— Там дуже сильно працює ворожа техніка, танки, дрони — і хлопці його копали, як могли. Ірина мала надію, бо він дуже вмів виживати. Взагалі, він був змієлов, дуже цим «болів». Він був такою людиною, яка вміла виживати у будь-якій ситуації, але, на жаль, тут земля засипала повністю, — каже Сова 48.

За словами товариша загиблого, військовослужбовця з позивним Лиман, в Іспанії у Святослава був сусід, який служив снайпером в Афганістані. Він і розповів Святославу про цю професію.

— Я йому багато що розповів і казав, що це дуже важко. Що снайперами народжуються, а не стають. Крім уміння стріляти, вони для себе роблять боєприпаси, і сліди маскування, і вибір цілей... Але він твердо вирішив стати снайпером. Пройшов прискорену перепідготовку й поїхав у зону бойових дій, — каже Художник.

За його словами, Святослав отримав контузію під Дружківкою, доки лежав у шпиталі, волонтери передали йому нову снайперську гвинтівку. Він чекав переведення у ГУР. Але поїхав знову на війну.

— Це прості люди, які поруч з нами. Ми не помічаємо їх. А ось вони захищають нас. І навички отримують не з теорії, а одразу на війні. Він дуже кохав свою дружину, але батьківщину любив більше. Вічна слава нашим героям! — додав Художник.















Фото: Артем Коваленко