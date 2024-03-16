Полтавські бригади будують фортифікаційні споруди на сході України — Пронін

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Будівництво й укріплення ліній рубежів — робота, яка триває систематично й безперервно

Полтавські бригади будують захисні конструкції на сході країни. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

— Будівництво й укріплення ліній рубежів — робота, яка триває систематично й безперервно. Вся Україна залучена до зведення фортифікаційних споруд задля зміцнення обороноздатності. Полтавщина — не виняток. Бригади з нашої області допомагають будувати захисні конструкції на сході країни, — написав він.

Нагадаємо, що департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації оголосив 14 тендерів на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Загальна очікувана вартість договорів склала майже на 300 млн гривень.