Студентам продовжили безкоштовний доступ до курсів Coursera до липня

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 159

У рамках співпраці Міністерства освіти і науки України з Coursera, українські заклади вищої освіти та їхні студенти зможуть безкоштовно користуватися платформою Coursera for Campus до кінця липня 2024 року. Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

Coursera — платформи онлайн-навчання, заснованої викладачами Стенфордського університету.

За час співпраці, що триває з 2022 року, понад 250 українських вишів отримали доступ до 8 700 курсів, а понад 56 000 українських слухачів вже отримали 180 000 сертифікатів.

Coursera також переклала понад 4 000 курсів українською мовою і запустила нові функції на основі штучного інтелекту для більш персоналізованого й інтерактивного навчання.

Долучитися до онлайн-платформи Coursera можна тут.