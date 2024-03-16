На ТОТ планують мобілізувати 300 тисяч українців — росіяни розпочнуть це після «виборів»

Сьогодні, 17:57 Переглядів: 173 Коментарів: 1

Росіяни одразу після президентських «виборів» хочуть мобілізувати до 300 тисяч громадян України на тимчасово окупованих територіях. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на документ українських спецслужб

— Щойно одна з українських спецслужб передала документ, який свідчить про їхні людожерські плани, — написав він.

Андрій Цаплієнко зазначив, що наказ міноборони РФ № 124 від 06.03.2023 «Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації» поширили серед співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій території Херсонщини.

Документ «Для службового користування». Наказ вступає в дію з 25 березня 2024 року, тобто, одразу після «виборів».

Наказ визначає завдання військовим комісарам РФ провести призов на військову службу в рамках часткової мобілізації до 300 тисяч «нових російських» громадян до 1 червня 2024.

— Ймовірно, влітку вони готуються наступати. Відтепер зрозуміло, чому окупантам потрібно провести вибори саме на окупованій території. Щоб люди з паспортами самі прийшли і проголосували, тим самим автоматично ставши мобресурсом росіян, — зазначив Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, що протягом цього року Україні потрібно мобілізувати 500 тисяч осіб. У Верховній Раді з січня обговорюється оновлена версія урядового законопроєкту про посилення мобілізації (№10449). Його ухвалили в першому читанні 7 лютого та планували прийняти в цілому до кінця лютого.Проте, робота над законопроєктом гальмується і за найоптимістичнішим сценарієм, його можуть ухвалити наприкінці березня, а набере чинності він не раніше травня.

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Отже, законодавці не надто поспішають. Водночас поповнення на фронті чекають виснажені українські війська, які понад 2 роки воюють проти переважаючих сил ворога. Про це повідомляє Financial Times.

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Новий законопроєкт про мобілізацію має оновити законодавчу базу, щоб провести нову хвилю масової мобілізації, під час якої можуть призвати до 500 тисяч військовозобов’язаних. Адже добровольці, які стали на захист України, практично закінчилися. Значна частина чоловіків призовного віку не бажає відправлятися на фронт.

Україні треба мобілізувати 500 тисяч осіб — виснажені на фронті війська чекають поповнення

У лютому опитування Info Sapiens показало, що 48% чоловіків не готові воювати, 34% — готові, решта відповіли — «важко сказати».

Як бачимо з оприлюдненого Андрієм Цаплієнком документа, російські окупанти на ТОТ соцопитування проводити не збираються й питання організації мобілізації не планують розглядати місяцями.

Чи ми не запізнимося?