У будинку на Полтавщині після пожежі знайшли тіло чоловіка

Після ліквідації пожежі у приватному будинку в селі Денисівка поліція і рятувальники знайшли тіло господаря оселі. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції на Полтавщині 34 квітня.
Подія сталась ввечері 1 квітня. Про пожежу у будинку рятувальникам повідомила 42-річна місцева жителька села.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлює слідство.
Нагадаємо, 29 березня у Крюкові горіла квартира у 5-поверховому будинку.
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