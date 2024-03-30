29 березня у Крюкові горіла квартира у 5-поверховому будинку

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29 березня горіла квартира на 5 поверсі 5-поверхового будинку на вулиці Правобережній у Кременчуці. Як інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, о 14.38 надійшло сповіщення про пожежу до служби порятунку.

Вогнеборцям, які прибули на виклик, через сильне задимлення довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. О 15.00 вони локалізували пожежу, а о 15.05 – ліквідували.

Вогонь знищив шпалери на площі 6 кв. м, кухонну гарнітуру, посуд, пошкодив газові прилади, дерев’яне вікно та закоптив стіни та стелю квартири на площі 25 кв. м. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не було.

До гасіння займання залучали 5 працівників 16-ї державної пожежно-рятувальної, одного працівника 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.

*Фото ілюстративне