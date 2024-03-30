Яке майно задекларував у 2023 році директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик

Що директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик задекларував у 2023 році, читайте далі у цьому матеріалі.
У своїй декларації він зазначив нерухомість у селі Недогарки – спадок від батька:
Ще Геннадій Москалик володіє земельною ділянкою площею 1800 кв. м у селі Ялинці. Крім того, у нього є об'єкт незавершеного будівництва у Недогарках – 3-кімнатний житловий будинок з підвалом, котельнею, верандою та господарчою будівлею (загальна площа – 207 кв. м, житлова – 61 кв. м).
Директор департаменту освіти Кременчука має 5 робіт та пенсію і заробив за рік:
У 2023 році головний освітянин міста взяв кредит на суму 251 977 грн. Готівкою Геннадій Москалик зберігає 1277 гривень та 2 тисячі доларів, а також 26 948 грн – на банківському рахунку. У 2023 році він зробив внесок у страхову компанію «ПЗУ Україна» у сумі 30 862 грн для страхування життя.
Раніше ми писали, скільки у 2022 році заробили директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа та його дружина.
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