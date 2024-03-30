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Кременчук, Гроші, Освіта

Яке майно задекларував у 2023 році директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 823

 

Головний освітянин міста має 5 робіт та пенсію

Що директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик задекларував у 2023 році, читайте далі у цьому матеріалі.

У своїй декларації він зазначив нерухомість у селі Недогарки – спадок від батька:

  • житловий будинок з господарськими будівлями площею 34,1 кв. м;
  • земельна ділянка для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 2500 кв. м;
  • земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 1958 кв. м.

Ще Геннадій Москалик володіє земельною ділянкою площею 1800 кв. м у селі Ялинці. Крім того, у нього є об'єкт незавершеного будівництва у Недогарках – 3-кімнатний житловий будинок з підвалом, котельнею, верандою та господарчою будівлею (загальна площа – 207 кв. м, житлова – 61 кв. м).

Директор департаменту освіти Кременчука має 5 робіт та пенсію і заробив за рік:

  • основне місце роботи у департаменті – 394 438 грн;
  • за сумісництвом професор у Кременчуцькому університеті ім. Михайла Остроградського – 91 020 грн;
  • за сумісництвом професор у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені А.С. Макаренка – 134 638 грн;
  • за сумісництвом учитель, керівник гуртка у Кременчуцькому ліцеї №10 «Лінгвіст» – 105 751 грн;
  • пенсія – 117 015 грн;
  • премія за підготовку переможців олімпіад та МАН – 2 833 грн;
  • дохід від донорства крові – 131 грн;
  • за сумісництвом викладач в університеті економіки в Бидгощі, Польща – за 2023 рік дохід нараховано, але не сплачено.

У 2023 році головний освітянин міста взяв кредит на суму 251 977 грн. Готівкою Геннадій Москалик зберігає 1277 гривень та 2 тисячі доларів, а також 26 948 грн – на банківському рахунку. У 2023 році він зробив внесок у страхову компанію «ПЗУ Україна» у сумі 30 862 грн для страхування життя.

Раніше ми писали, скільки у 2022 році заробили директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа та його дружина.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Геннадій Москалик декларація
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