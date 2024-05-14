Виставка «Мета-емоції» Кристини Сіренко проходить в Горішніх Плавнях

На період експонування робіт відтворена майстерня художниці
Презентація персональної перфоманс-виставки Кристини Сіренко, що відкрилася 25 квітня в міській виставковій залі, зібрала представників творчих кіл громади, професійних художників і звичайних шанувальників екстраординарного мистецтва. Більше — у матеріалі видання «Хроніки тижня».
Відкриття експозиції відвідали начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська, директорка краєзнавчого музею Горішніх Плавнів Марина Безсмольна.
Вона подякувала працівникам краєзнавчого музею на чолі з Мариною Безсмольною за те, що кожного разу, організовуючи нову виставку, вони знайомлять глядача з мистецтвом у різних форматах.
Кристина Сіренко народилася у Горішніх Плавнях, тому, за її словами, для неї велика честь представляти тут свою творчість. Свої роботи вона вже виставляла в Кременчуці і Полтаві, де художниця зараз живе. За фахом вона архітектор. Понад десять років працювала дизайнером на
промисловому підприємстві. З початком широкомасштабного вторгнення втратила цю роботу й захопилася живописом по-справжньому. Зараз це її основна робота. Художниця досліджує та переосмислює тему найпоширеніших страхів та фобій, а також мета-емоцій — організованих і структурованих наборів емоцій і уявлень про них, як власних, так і інших людей.
Ключові фігури даної серії робіт, за словами Кристини Сіренко, це бездомні собаки, які є особистою фобією художниці.
На період експонування робіт відтворена майстерня художниці. Кожна річ у виставковій залі стоїть невипадково: драбина, на якій майстриня розвішувала роботи, плівка, яка захищає стіни від фарби, та й навіть вогнегасник чудово вписався в інтер’єр, адже ніхто не знає, «яка вогняна ідея» ще спаде на думку креативній художниці. Кристина Сіренко від початку повномасштабного вторгнення займається розписом різноманітних військових артефактів для продажу на благодійних заходах, усі кошти з яких передаються на допомогу Збройним силам України. На виставці разом із картинами експонуються розписані мисткинею шолом, тубус від ПТРК NLAW та фрагмент ракети. Під час презентації художниця провела квест із роз’ясненням своїх робіт. Кожна картина, за її словами, має сенс — показати певну емоцію або страх, який у неї закладено. Майстриня спеціально закрила назви всіх робіт і запропонувала учасникам вернісажу відгадати, про що кожна картина. Вона роздала стікери, на яких учасники квесту написали, які страхи й фобії вони побачили на картинах, та наклеїли їх поряд із назвами. Після того, як учасники квесту виконали завдання, мисткиня відкрила назву кожної роботи і проаналізувала, наскільки співпали з нею назви учасників гри. Як виявилось, було чимало співпадінь. Тобто чимало учасників квесту правильно визначили емоції й фобії, відображені на картинах «У гонитві за мрією», «Непереможний», «Родина в очікуванні», «Мопс із другом», «Досягнення мети», «Лісофобія», «Фетшемінг», «Алодоксафобія», «Синдром самозванця», «Акрофобія» та «Антофобія». Представлені роботи вразили поціновувачів сучасного мистецтва. Серед них — місцевий художник Євген Матюшенко.
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