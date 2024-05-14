Виставка «Мета-емоції» Кристини Сіренко проходить в Горішніх Плавнях

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Презентація персональної перфоманс-виставки Кристини Сіренко, що відкрилася 25 квітня в міській виставковій залі, зібрала представників творчих кіл громади, професійних художників і звичайних шанувальників екстраординарного мистецтва. Більше — у матеріалі видання «Хроніки тижня».

Відкриття експозиції відвідали начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська, директорка краєзнавчого музею Горішніх Плавнів Марина Безсмольна.

«Дуже приємно, що у виставковій залі відбувається ще одна красива мистецька подія. Усі роботи, представлені в експозиції, допомагають нам долати власні фобії, страхи та йти впевнено світом із любов’ю до життя», — наголосила гостя.

Вона подякувала працівникам краєзнавчого музею на чолі з Мариною Безсмольною за те, що кожного разу, організовуючи нову виставку, вони знайомлять глядача з мистецтвом у різних форматах.

«Такої виставки сучасного мистецтва в цих стінах ще не відбувалося. Тож щиро дякую авторці картин-емоцій і бажаю їй нових творчих здобутків», — підсумувала Ірина Зеленська.

Кристина Сіренко народилася у Горішніх Плавнях, тому, за її словами, для неї велика честь представляти тут свою творчість. Свої роботи вона вже виставляла в Кременчуці і Полтаві, де художниця зараз живе. За фахом вона архітектор. Понад десять років працювала дизайнером на

промисловому підприємстві. З початком широкомасштабного вторгнення втратила цю роботу й захопилася живописом по-справжньому. Зараз це її основна робота. Художниця досліджує та переосмислює тему найпоширеніших страхів та фобій, а також мета-емоцій — організованих і структурованих наборів емоцій і уявлень про них, як власних, так і інших людей.

«Мета-емоція стосується ідеї про те, що кожного разу, коли ми викликаємо певну емоцію, ми також маємо справу з наступними емоціями щодо того, як ми пережили первинну емоцію, — пояснює Кристина Сіренко. — Наприклад, людина відчуває страх, після цього вона може мати вторинну емоцію, зокрема, сором. Нам соромно, ми можемо відчувати злість за те, що ми злякалися. Цей складний спектр емоцій я хотіла відобразити в своїх картинах через призму гумору, щоб люди могли їх подолати. Цю тематику я хочу розвивати у своїй творчості й надалі».

Ключові фігури даної серії робіт, за словами Кристини Сіренко, це бездомні собаки, які є особистою фобією художниці.

«Це як під час арттерапії: малюючи та досліджуючи власні негативні емоції та нав’язливі стани через призму гумору та іронії, знижується рівень тривожності та збільшуються можливості подолання власної фобії», — пояснює мисткиня.

На період експонування робіт відтворена майстерня художниці. Кожна річ у виставковій залі стоїть невипадково: драбина, на якій майстриня розвішувала роботи, плівка, яка захищає стіни від фарби, та й навіть вогнегасник чудово вписався в інтер’єр, адже ніхто не знає, «яка вогняна ідея» ще спаде на думку креативній художниці. Кристина Сіренко від початку повномасштабного вторгнення займається розписом різноманітних військових артефактів для продажу на благодійних заходах, усі кошти з яких передаються на допомогу Збройним силам України. На виставці разом із картинами експонуються розписані мисткинею шолом, тубус від ПТРК NLAW та фрагмент ракети. Під час презентації художниця провела квест із роз’ясненням своїх робіт. Кожна картина, за її словами, має сенс — показати певну емоцію або страх, який у неї закладено. Майстриня спеціально закрила назви всіх робіт і запропонувала учасникам вернісажу відгадати, про що кожна картина. Вона роздала стікери, на яких учасники квесту написали, які страхи й фобії вони побачили на картинах, та наклеїли їх поряд із назвами. Після того, як учасники квесту виконали завдання, мисткиня відкрила назву кожної роботи і проаналізувала, наскільки співпали з нею назви учасників гри. Як виявилось, було чимало співпадінь. Тобто чимало учасників квесту правильно визначили емоції й фобії, відображені на картинах «У гонитві за мрією», «Непереможний», «Родина в очікуванні», «Мопс із другом», «Досягнення мети», «Лісофобія», «Фетшемінг», «Алодоксафобія», «Синдром самозванця», «Акрофобія» та «Антофобія». Представлені роботи вразили поціновувачів сучасного мистецтва. Серед них — місцевий художник Євген Матюшенко.

«Мені сподобалася концепція робіт. Яскравий колорит, чого не скажеш про зміст — поєднання, достойне іронії. Фотошопний, колажний стилі живопису — класна ідея», — зазначив митець.