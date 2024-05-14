У Полтавської ОВА виникають питання до закупівлі юридичних послуг Полтавською громадою

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 220

Раніше «Телеграф» писав про закупівлі комунальних закладів Кременчука юридичних послуг у трьох місцевих адвокатських фірмах та про доцільність таких витрат

Робоча група «Прозорість і підзвітність» планує проаналізувати закупівлю Полтавської громади послуг юридичного консультування й представництва. У Полтавській обласній військовій адміністрації виникають питання доцільності такої закупівлі. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі 13 травня.

Послуги замовив Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи міськради. Вартість — близько 100 тис. грн. При цьому в органі місцевого самоврядування є юридичне управління, яке має право надавати консультації іншим структурним підрозділам, акцентували учасники групи.

— Фахівці аудитслужби опрацювали договір. Перевірять і документи щодо обґрунтування очікуваної вартості послуг. Податківці проаналізують цінову складову. Нададуть висновки й рекомендації замовнику, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про закупівлі комунальних закладів Кременчука юридичних послуг у трьох місцевих адвокатських фірмах — «Консалтинг груп», «Юридична консультація «Ліас» та «Центр медіації і права» та про доцільність таких витрат.