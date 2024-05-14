Поліція Полтави встановила водія, який ледь не спричинив ДТП на пішохідному переході

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 332

11 травня на автодорозі Київ – Харків у селі Абазівка Полтавського району сталася потенційно небезпечна ситуація. Завдяки відеореєстратору одного з водіїв, було зафіксовано, як автомобіль Skoda Octavia мало не збив людей на пішохідному переході.

Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, працівники відділу №2 Полтавського районного управління поліції встановили особу водія. За кермом перебував 66-річний житель Полтавського району.

На нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає покарання за перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху.