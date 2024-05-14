Поліція Полтави встановила водія, який ледь не спричинив ДТП на пішохідному переході

11 травня на автодорозі Київ – Харків у селі Абазівка Полтавського району сталася потенційно небезпечна ситуація. Завдяки відеореєстратору одного з водіїв, було зафіксовано, як автомобіль Skoda Octavia мало не збив людей на пішохідному переході.
Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, працівники відділу №2 Полтавського районного управління поліції встановили особу водія. За кермом перебував 66-річний житель Полтавського району.
На нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає покарання за перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху.
Нагадаємо, що нещодавно кременчуцькі патрульні показали, як карають пішоходів.
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