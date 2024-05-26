У Кременчуці між двома чоловіками стався конфлікт: поліція вилучила пістолет та гранату

Учора, 25 травня, близько 17.30 у Кременчуці стався конфлікт між двома чоловіками. Мешканці повідомили про наявність зброї у них. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, після отримання виклику на місце події прибули спецпризначенці, патрульна поліція, військовослужбовці Національної гвардії України та слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції.
Правоохоронці встановили учасників конфлікту та розпочали досудове розслідування. А на території приватного будинку, де сутичка і сталася, знайшли пістолет іноземного виробництва та гранату.
Зброю і боєприпас спеціалісти вилучили та направили на експертизу. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Правоохоронці продовжують проводити слідчі дії.
Нагадаємо, минулого місяця у кременчужанина правоохоронці вилучили автомат, гранату та понад 470 набоїв.
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