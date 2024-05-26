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Надзвичайні новини

У Кременчуці між двома чоловіками стався конфлікт: поліція вилучила пістолет та гранату

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 375 Коментарів: 2

 

Зброю правоохоронці вилучили та встановлюють усі обставини події

Учора, 25 травня, близько 17.30 у Кременчуці стався конфлікт між двома чоловіками. Мешканці повідомили про наявність зброї у них. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, після отримання виклику на місце події прибули спецпризначенці, патрульна поліція, військовослужбовці Національної гвардії України та слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції.

 

Правоохоронці встановили учасників конфлікту та розпочали досудове розслідування. А на території приватного будинку, де сутичка і сталася, знайшли пістолет іноземного виробництва та гранату.

 

Зброю і боєприпас спеціалісти вилучили та направили на експертизу. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують проводити слідчі дії.

Нагадаємо, минулого місяця у кременчужанина правоохоронці вилучили автомат, гранату та понад 470 набоїв.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчук поліція конфлікт пістолет граната
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Коментарі: 2

1 210
evil:
Сьогодні, 12:36

Чому такі вправні підготовлені воїни досі не мобілізовані? Питання до ТЦК?


1 0
4 426
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:00

Вже і озброєні!


0 0

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