Полтавщину відвідав голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький

Керівник Національної енергетичної компанії разом із очільником Полтавської ОВА обговорив захист об'єктів критичної інфраструктури
Полтавську область із робочим візитом відвідав голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Про це у своєму телеграм каналі 25 травня розповів голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, питання стабільності енергетики області завжди перебуває на постійному контролі.
Спільно з паном Кудрицьким Філіп Пронін обговорив захист об'єктів критичної інфраструктури області, а також підготовку до опалювального сезону та забезпечення альтернативними джерелами енергоживлення.
Нагадаємо, цього тижня в ефірі телемарафону Володимир Кудрицький повідомив, що нині в Україні спостерігається сильний дефіцит виробництва енегрії.
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