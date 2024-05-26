Полтавщину відвідав голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький

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Полтавську область із робочим візитом відвідав голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Про це у своєму телеграм каналі 25 травня розповів голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, питання стабільності енергетики області завжди перебуває на постійному контролі.

Спільно з паном Кудрицьким Філіп Пронін обговорив захист об'єктів критичної інфраструктури області, а також підготовку до опалювального сезону та забезпечення альтернативними джерелами енергоживлення.

Підходимо комплексно до цих складових. Консолідуємо зусилля, аби за всіма напрямами мати результат. Разом дбаємо про енергетичну спроможність країни, — додає Пронін.

Нагадаємо, цього тижня в ефірі телемарафону Володимир Кудрицький повідомив, що нині в Україні спостерігається сильний дефіцит виробництва енегрії.