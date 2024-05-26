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«Економічне бронювання не спрацювало в жодній країні» — голова Верховної Ради Стефанчук

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 91 Коментарів: 1

 

За його словами, це унеможливлює рівноправність усіх громадян перед обов'язком захисту Батьківщини

Економічне бронювання поки що не спрацювало у жодній країні світу. Про це під час брифінгу 23 травня розповів Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Політик констатує: «за красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів», проте на практиці існує дуже мало країн, де таке бронювання спрацювало б.

Стефанчук зазначає, що він підтримає такий варіант бронювання лише після отримання якогось досвіду, коли б вдалося забезпечити рівноправність усіх громадян перед своїм обов’язком захищати Батьківщину. Лише таким чином вдасться досягнути справедливості.

Але для цього я маю ознайомитися з ним, тому що я вже дуже довго в політиці, а перед цим ще дуже довго в університетській сфері, щоб вірити гарним заголовкам. Я хочу прочитати книжку в цілому, — говрить спікер парламенту.

Нагадаємо, у Верховній Раді наразі розглядають два підходи до питання економічного бронювання: податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: volynnews.com
Теги: мобілізація бронювання ЗСУ
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Коментарі: 1

1 209
evil:
Сьогодні, 10:36

у Верховній Раді наразі розглядають два підходи до питання економічного бронювання: податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця

 

Підприємство де я працюю бере кредити на виплату зарплати та авансу. Я розумію як важко власникам зберегти узкопрофільний персонал. Та ще й виживати як підприємство. Продукція мала би працювати на обороноздатність та економіку країни. Але державі це не потрібно. 20 тисяч за людину додатково-це непід'йомна сумма. В обох випадках закривати виробництво.

Жирна ХАРЯ СТЕФАНЧУКА живе в іншій реальності. Жирне порося не в курсі який зараз реальний рівень зарплат. Зараз мова йде про виживання. 90% промисловості Кременчука не потягне такі умови.

 

 

З вище сказаного єдиний висновок :

1. Война для бідних.

2. Вбивство підприємств, які й без того ледь виживають в данних умовах.

 

 

 


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