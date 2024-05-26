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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розслідували вбивство чоловіка, якого вважали зниклим безвісти 15 років

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 341

 

У травні 2009 року чоловік поїхав із дому у невідомому напрямі і більше не повернувся

Поліція Полтавщини розслідувала вбивство чоловіка, який 15 років вважався зниклим безвісти. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 23 травня 2009 року 30-річний мешканець Лубен поїхав із дому на скутері і більше не повернувся. Про зникнення чоловіка до поліції тоді повідомила його мати. 

Обставини події слідчим вдалося з’ясувати лише через 15 років — вони встановили, що чоловіка вбили, а потім вкинули у колодязь.

За словами заступника начальника поліції Полтавщини Сергія Рекуна, до розслідування були залучені працівники Лубенського райвідділу поліції, фахівці-криміналісти, оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління поліції області.

Наразі слідчі встановили, що ввечері 23-го травня 2009 року розшукуваний чоловік відпочивав у компанії знайомих. Потім між потерпілим і одним з його знайомих (1986 року народження) виник конфлікт. У ході з’ясування стосунків фігурант сокирою наніс 30-річному опонентові смертельне тілесне ушкодження. А щоб приховати сліди злочину, зловмисник викинув тіло вбитого в закинутий колодязь, — говорить Сергій Рекун.

У березні 2024 року правоохоронці знайшли у колодязі залишки тіла людини. Проведена експертиза встановила, що тіло належить зниклому у 2009 році чоловікові. Також згодом правоохоронці встановили, що його вбили.

Цього тижня, 23 травня, правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у скоєному. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Загрожує чоловікові від семи до п'ятнадцяти років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронцям вдалося затримати зловмисника, який 14 років тому пограбував заправку у Кременчуці.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: вбивство зниклий безвісти поліція
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