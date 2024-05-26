На Полтавщині розслідували вбивство чоловіка, якого вважали зниклим безвісти 15 років

Поліція Полтавщини розслідувала вбивство чоловіка, який 15 років вважався зниклим безвісти. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 23 травня 2009 року 30-річний мешканець Лубен поїхав із дому на скутері і більше не повернувся. Про зникнення чоловіка до поліції тоді повідомила його мати.
Обставини події слідчим вдалося з’ясувати лише через 15 років — вони встановили, що чоловіка вбили, а потім вкинули у колодязь.
За словами заступника начальника поліції Полтавщини Сергія Рекуна, до розслідування були залучені працівники Лубенського райвідділу поліції, фахівці-криміналісти, оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління поліції області.
У березні 2024 року правоохоронці знайшли у колодязі залишки тіла людини. Проведена експертиза встановила, що тіло належить зниклому у 2009 році чоловікові. Також згодом правоохоронці встановили, що його вбили.
Цього тижня, 23 травня, правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у скоєному. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Загрожує чоловікові від семи до п'ятнадцяти років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронцям вдалося затримати зловмисника, який 14 років тому пограбував заправку у Кременчуці.
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