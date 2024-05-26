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Уночі над Полтавщиною збивали ворожі повітряні цілі

Сьогодні, 08:24 Переглядів: 1 020

 

Армія РФ випустила по території України ракети та безпілотники

*фото ілюстративне

Цієї ночі мобільні вогневі групи сил протиповітряної оборони збили ворожі цілі у небі над Полтавщиною. Про стало відомо із ранкового зведення від командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Загалом армія РФ запустила по території України 14 ракет та 31 безпілотник:

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської обл. — РФ);
  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. — РФ);
  • 31 ударний БпЛА «Shahed-131/136» (пуски — Приморсько-Ахтарськ, Єйськ — РФ, мис Чауда — Крим).

У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України вдалося збити 12 крилатих ракет та усі 31 безпілотник.

 

Повітряна тривога на Полтавщині тривала понад 5 годин — розпочалася о 00.05, а завершилася о 05.20. Повітряні сили попереджали про безпілотники у небі над Полтавщиною.

Також ворожі повітряні цілі цієї ночі збивали у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Нагадаємо, у вівторок, 21 травня у Кременчуці містяни чули вибухи. Відлуння дійшло до міста із сусіднього Світловодська — там сили ППО відпрацювали ворожий безпілотник.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: savelife.in.ua
Теги: ППО повітряні сили ракети безпілотники
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