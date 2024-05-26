Уночі над Полтавщиною збивали ворожі повітряні цілі

Цієї ночі мобільні вогневі групи сил протиповітряної оборони збили ворожі цілі у небі над Полтавщиною. Про стало відомо із ранкового зведення від командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Загалом армія РФ запустила по території України 14 ракет та 31 безпілотник:
У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України вдалося збити 12 крилатих ракет та усі 31 безпілотник.
Повітряна тривога на Полтавщині тривала понад 5 годин — розпочалася о 00.05, а завершилася о 05.20. Повітряні сили попереджали про безпілотники у небі над Полтавщиною.
Також ворожі повітряні цілі цієї ночі збивали у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.
Нагадаємо, у вівторок, 21 травня у Кременчуці містяни чули вибухи. Відлуння дійшло до міста із сусіднього Світловодська — там сили ППО відпрацювали ворожий безпілотник.
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