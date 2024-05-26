Протягом 2024 року у Кременчуці проведуть конкурс стартапів для підприємців. Відповідне рішення ухвалили 23 травня на засіданні виконкому.
Завдяки цьому конкурсу міська влада планує створити умови для сталого розвитку підприємництва та підтримати уже діючих підприємців або тих, хто тільки планує розпочати підприємницьку діяльність під час негативних економічних наслідків війни.
Конкурс передбачає наступні завдання:
Пріоритетні напрямки для створення стартап-проєктів:
жіноче та соціальне підприємництво;
туризм, дозвілля та відпочинок;
інноваційні рішення в ІТ-індустрії;
екологічно чисті технології виробництва;
запровадження використання альтернативних джерел енергії;
розвиток креативної індустрії;
розвиток людського потенціалу;
розвиток фудтех-індустрії;
транспортна та логістична інфраструктура.
Долучитися до конкурсу стартапів можуть мешканці Кременчуцької громади, у тому числі й переселенці, ФОПи, діючі малі та середні бізнеси. Один учасник може подати тільки одну ідею.
Про оголошення початку конкурсу, усі умови та терміни міська рада повідомить додатково.
Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» розповідав про досвід ветерана з Кременчука Дмитра Брильова, який скористався однією з державних програм та відкрив за державний кошт свою справу — шиномонтажну майстерню.
Також ми писали про кременчуцький заклад «Бойова галушка», який власники відкрили за кошти, отримані у рамках урядового проєкту «єРобота».
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