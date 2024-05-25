У Полтаві невідомий побив літню жінку — поліція

Сьогодні, 25 травня, близько 14.30 у Полтаві невідомий чоловік вдарив літню жінку. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Про подію до правоохоронців повідомили перехожі. На місці інциденту поліція з’ясувала, що нападником виявився 33-річний чоловік. Він із невідомих причин вдарив 71-річну полтавку.
Слідчо-оперативна група встановлює усі обставини події.
Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях місцевий мешканець убив свою матір.
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