У Горішніх Плавнях затримали чоловіка за вбивство матері

У суботу, 18 травня, в одному із садових товариств у Горішніх Плавнях місцевий мешканець посварився зі своєю 65-річною матір’ю, а потім забив її до смерті. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькій окружній прокуратурі.
За даними слідства, спочатку чоловік близько 10-ти разів ударив матір у різні частини тіла, а потім засунув їй до горла частину дерев’яного бруса. Внаслідок цього жінка померла від удушення. Знайшли тіло жінки наступного дня сусіди.
Згодом правоохоронці затримали і підозрюваного у скоєному. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). За клопотанням прокурора та слідчого підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції.
Нагадаємо, на минулому тижні у Кременчуці чоловік забив до смерті свого знайомого.
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