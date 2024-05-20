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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях затримали чоловіка за вбивство матері

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 481

 

Наразі підозрюваний перебуває під вартою

У суботу, 18 травня, в одному із садових товариств у Горішніх Плавнях місцевий мешканець посварився зі своєю 65-річною матір’ю, а потім забив її до смерті. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькій окружній прокуратурі.

За даними слідства, спочатку чоловік близько 10-ти разів ударив матір у різні частини тіла, а потім засунув їй до горла частину дерев’яного бруса. Внаслідок цього жінка померла від удушення. Знайшли тіло жінки наступного дня сусіди.

Згодом правоохоронці затримали і підозрюваного у скоєному. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). За клопотанням прокурора та слідчого підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції.

Нагадаємо, на минулому тижні у Кременчуці чоловік забив до смерті свого знайомого.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Горішні Плавні вбивство побиття смерть
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