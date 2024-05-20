У Кременчуці чоловік вбив свого знайомого — поліція

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17 травня на території приватного домогосподарства виявили тіло 54-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці затримали ймовірно причетного до вбивства і оголосили йому підозру. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області 20 травня.

Підозрюваний виявився 34-річний знайомий загиблого, з яким у нього відбувся конфлікт, розповів начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі розглядається питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 травня у садовому товаристві «Юність» в Горішніх Плавнях перехожі знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у її вбивстві.