Спорт

Капітан та асистент ХК «Кременчук» викликані до національної збірної

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 207

Кременчуцькі хокеїсти Лялька та Матусевич отримали виклик до національної збірної України, а їхні партнери по клубу входять до числа найкращих бомбардирів, снайперів та асистентів чемпіонату України перед міжнародною паузою

Віталій Лялька та Денис Матусевич отримали запрошення до складу національної збірної України з хокею. Про це повідомили на сторінці хокейного клубу. 

З 2 лютого гравці приєднаються до короткого навчально-тренувального збору в Единбурзі (Шотландія), а 5 лютого команда розпочне виступ у Третьому Європейському Кубку Націй.

Також кременчуцькі хокеїсти ввійшли до переліку найкращих бомбардирів, снайперів та асистентів воротаря чемпіонату України перед початком міжнародної паузи.

Серед бомбардирів відзначились Богдан Середницький, Гліб Крівошапкін та Денис Матусевич.

Серез снайперів: Гліб Крівошапкін з 17 забитими голами та а Богдан Середницький з 13 голами. 

До списку найкращих асистентів регулярного сезону увійшли Денис Матусевич, Богдан Середницький та Гліб Крівошапкін.

Одним з поточних найкращих голкіперів чемпіонату став Едуард Захарченко.

Нагадуємо, що хокейний клуб «Кременчук» першим у сезоні подолав позначку в 100 закинутих шайб.

Автор: Катерина Животовська
Теги: ХК Кременчук спорт хокей
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

