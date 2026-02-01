Небайдужість містянина допомогла врятувати птаха, який примерз до криги

У Кременчуці небайдужий мешканець зранку виявив біля річки дикого хижого птаха, який примерз до крижаних заметів і не міг самостійно вибратися. Чоловік одразу зателефонував на лінію 101. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини.

На виклик прибули рятувальники та обережно визволили пернатого з льоду, загорнули його в куртку бойового одягу та доставили до підрозділу, де птаха зігріли.

Про знахідку повідомили Центр порятунку диких тварин. Фахівці вже прямують до Кременчука, аби забрати птаха на обстеження та надати йому необхідну допомогу.

