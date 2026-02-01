ГО "Захист держави"
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 302

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У понеділок, 2 лютого, у зв’язку з виконанням планових робіт у Кременчуці, навколишніх селах і частині громади відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 08:00 до 17:00

Світла тимчасово не буде за такими адресами:

  • вул. Івана Котляревського, 1–24

  • пров. Івана Котляревського, 1–17

  • пров. Івана Підкови, 1/67

  • вул. Лебедина, 5–40/4, 55–88/22

  • пров. Танковий, 2/9–20

  • вул. Антоненка-Давидовича, 2–38

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А, 47, 57–80, 75

  • пров. Володимира Вернадського, 21/1

  • туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7

  • вул. Дніпрової Чайки, 1/10–31

  • вул. Портова, 3–26/6

  • вул. Правобережна, 4, 17–40А, 33, 38А–57/2, 47, 47А

  • пров. Придніпровський, 2–19

  • пров. Правобережний, 1А–20

  • вул. Східна, 2/3–38, 3

  • вул. Шістдесятників, 1–26/2, 4А–15

  • вул. Чорних Запорожців, 12–20

  • вул. Шкільна, 1–11/9

  • пров. Святослава Хороброго, 1/9–12/17

  • вул. Новосхідна, 14/26–36

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 6, 11, 82

  • туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18

  • вул. Бетонна, 29–76/1

  • пров. Солдатський, 35–103

  • пр. Георгія Петька, 4

  • вул. Кавказька, 1–43А

  • вул. Петра Прокоповича, 1–31

  • вул. Соломії Крушельницької, 1А–17, 4–63, 44–85

  • вул. Вадима Бойко, 1/31, 3

  • пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4, 13

  • вул. Єднання України, 8/6–23/1

  • вул. Капітана Трусова, 5–40

  • вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2

  • пров. Ринковий, 1/13, 7/13, 9

  • вул. Арсенальна, 2/6, 3, 4

  • вул. Переяславська, 18/15–55

  • вул. Сержанта Мельничука, 3–18А

  • пров. Турбінний, 4–14А

  • просп. Свободи, 8, 12

  • вул. Дніпровська, 28

  • туп. 1-й Озерний, 4–8

  • туп. 2-й Озерний, 2/27–8

  • туп. 3-й Озерний, 3–8

  • вул. Озерна, 3–21/5

  • пр. Озерний, 3–10А

  • пров. Озерний, 2/23–10

  • туп. Озерний, 3/7–26/13

  • вул. Софії Русової, 9–72А

  • вул. Перекопська, 2, 6–51Б

  • пров. Перекопський, 9А, 10

  • вул. Садковська, 15/20–54

  • пров. Садковський, 2–56

  • туп. Садковський, 3/3–23

  • пров. Технічний, 1/14–29

  • пров. Грушевий, 2–28

  • пров. Дачний, 6А, 16, 28

  • вул. Республіканська, 87, 93, 93А, 95

  • пров. Січовий, 1/1–17

  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51

  • вул. Василя Стуса, 42–64

  • вул. Гайдамацька, 11/21–44

  • вул. Кавалерійська, 2–49

  • вул. Космонавтів, 39/14–76/12А

  • пров. Космонавтів, 1–9

  • туп. Космонавтів, 1, 2

  • вул. Ліщинова, 4–31

  • вул. Чорноморська, 15/10–66

  • пров. Бородінський, 1–33

  • пров. Грузинський, 3–9/20

  • пров. Олега Ольжича, 1–20

  • пров. Пилипа Орлика, 4–11А

  • туп. Пилипа Орлика, 3А

  • пров. Чигиринський, 2–31

  • пров. Чорноморський, 4–17

  • пров. Конституції, 3–10

  • пров. Кремневий, 4–16

  • вул. Одеська, 9–31А

  • пров. Пшеничний, 2–13

  • пров. Братів Майбородів, 2–5

  • пров. Василя Барки, 9–24

  • пров. Гостомельський, 2–24

  • вул. Козацька, 19–46

  • просп. Лесі Українки, 6, 119

  • пров. Заводський, 3–8

  • пров. Лубенський, 1–59/1

  • вул. Олександра Печерського, 2–60

  • вул. Івана Приходька, 134–156

  • пр. Юнацький, 2, 6А

З 08:00 до 19:00

Без електропостачання тимчасово залишаться:

  • вул. Проліскова, 1–11

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Європейська, 60А

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • квт. 304, 16–18

  • вул. А. Ковальова, 46–77

  • вул. Великохнівська, 2/2–57А

  • вул. В. Холодної, 1–36

  • вул. Джерельна, 16, 18

  • вул. І. Мєчникова, 3–10

  • вул. Індустріальна, 2–145А

  • вул. Козацька, 71–134

  • вул. М. Чурай, 3–52

  • вул. М. Молочникова, 2, 4, 11

  • вул. М. Татарулі, 3Б–204

  • вул. Можайського, 2В

  • вул. Нечуя Левицького, 15А–22

  • вул. О. Древаля, 85–223

  • вул. Солов’їна, 10

  • вул. Спасопреображенська, 3, 4, 6

  • вул. Чернигівська, 1–23

  • пров. Індустріальні (2-й–6-й), 3–12

  • просп. Індустріальні (1-й–4-й), 2–4

  • пр. Великокохнівський, 2/2–57А

  • вул. Сонячний, 38/12, 40

  • пров. Прибережний, 3–10А

  • пров. Делегатський, 3–20

  • пров. Рівненський, 1–44

  • пров. Чорнобаївський, 1–58

  • пров. Великокохнівський, 1–15

  • с. Потоки

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

Автор: Катерина Животовська
