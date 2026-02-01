Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У понеділок, 2 лютого, у зв’язку з виконанням планових робіт у Кременчуці, навколишніх селах і частині громади відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
Світла тимчасово не буде за такими адресами:
вул. Івана Котляревського, 1–24
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
вул. Лебедина, 5–40/4, 55–88/22
пров. Танковий, 2/9–20
вул. Антоненка-Давидовича, 2–38
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А, 47, 57–80, 75
пров. Володимира Вернадського, 21/1
туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7
вул. Дніпрової Чайки, 1/10–31
вул. Портова, 3–26/6
вул. Правобережна, 4, 17–40А, 33, 38А–57/2, 47, 47А
пров. Придніпровський, 2–19
пров. Правобережний, 1А–20
вул. Східна, 2/3–38, 3
вул. Шістдесятників, 1–26/2, 4А–15
вул. Чорних Запорожців, 12–20
вул. Шкільна, 1–11/9
пров. Святослава Хороброго, 1/9–12/17
вул. Новосхідна, 14/26–36
наб. Лейтенанта Дніпрова, 6, 11, 82
туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18
вул. Бетонна, 29–76/1
пров. Солдатський, 35–103
пр. Георгія Петька, 4
вул. Кавказька, 1–43А
вул. Петра Прокоповича, 1–31
вул. Соломії Крушельницької, 1А–17, 4–63, 44–85
вул. Вадима Бойко, 1/31, 3
пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4, 13
вул. Єднання України, 8/6–23/1
вул. Капітана Трусова, 5–40
вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2
пров. Ринковий, 1/13, 7/13, 9
вул. Арсенальна, 2/6, 3, 4
вул. Переяславська, 18/15–55
вул. Сержанта Мельничука, 3–18А
пров. Турбінний, 4–14А
просп. Свободи, 8, 12
вул. Дніпровська, 28
туп. 1-й Озерний, 4–8
туп. 2-й Озерний, 2/27–8
туп. 3-й Озерний, 3–8
вул. Озерна, 3–21/5
пр. Озерний, 3–10А
пров. Озерний, 2/23–10
туп. Озерний, 3/7–26/13
вул. Софії Русової, 9–72А
вул. Перекопська, 2, 6–51Б
пров. Перекопський, 9А, 10
вул. Садковська, 15/20–54
пров. Садковський, 2–56
туп. Садковський, 3/3–23
пров. Технічний, 1/14–29
пров. Грушевий, 2–28
пров. Дачний, 6А, 16, 28
вул. Республіканська, 87, 93, 93А, 95
пров. Січовий, 1/1–17
вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
вул. Василя Стуса, 42–64
вул. Гайдамацька, 11/21–44
вул. Кавалерійська, 2–49
вул. Космонавтів, 39/14–76/12А
пров. Космонавтів, 1–9
туп. Космонавтів, 1, 2
вул. Ліщинова, 4–31
вул. Чорноморська, 15/10–66
пров. Бородінський, 1–33
пров. Грузинський, 3–9/20
пров. Олега Ольжича, 1–20
пров. Пилипа Орлика, 4–11А
туп. Пилипа Орлика, 3А
пров. Чигиринський, 2–31
пров. Чорноморський, 4–17
пров. Конституції, 3–10
пров. Кремневий, 4–16
вул. Одеська, 9–31А
пров. Пшеничний, 2–13
пров. Братів Майбородів, 2–5
пров. Василя Барки, 9–24
пров. Гостомельський, 2–24
вул. Козацька, 19–46
просп. Лесі Українки, 6, 119
пров. Заводський, 3–8
пров. Лубенський, 1–59/1
вул. Олександра Печерського, 2–60
вул. Івана Приходька, 134–156
пр. Юнацький, 2, 6А
Без електропостачання тимчасово залишаться:
вул. Проліскова, 1–11
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Веселий, 10
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Перекопська, 40
вул. Європейська, 60А
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
квт. 304, 16–18
вул. А. Ковальова, 46–77
вул. Великохнівська, 2/2–57А
вул. В. Холодної, 1–36
вул. Джерельна, 16, 18
вул. І. Мєчникова, 3–10
вул. Індустріальна, 2–145А
вул. Козацька, 71–134
вул. М. Чурай, 3–52
вул. М. Молочникова, 2, 4, 11
вул. М. Татарулі, 3Б–204
вул. Можайського, 2В
вул. Нечуя Левицького, 15А–22
вул. О. Древаля, 85–223
вул. Солов’їна, 10
вул. Спасопреображенська, 3, 4, 6
вул. Чернигівська, 1–23
пров. Індустріальні (2-й–6-й), 3–12
просп. Індустріальні (1-й–4-й), 2–4
пр. Великокохнівський, 2/2–57А
вул. Сонячний, 38/12, 40
пров. Прибережний, 3–10А
пров. Делегатський, 3–20
пров. Рівненський, 1–44
пров. Чорнобаївський, 1–58
пров. Великокохнівський, 1–15
с. Потоки
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Соснівка
