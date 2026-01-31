Поліцейські на Полтавщині врятували собаку з відкритого каналізаційного люка

У Хорольському районі поліцейські врятували собаку, який провалився у відкритий люк із крижаною водою

30 січня до поліції Хорольщини звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що поблизу автодороги Київ – Харків – Довжанський під тимчасовою спорудою в люк провалилася собака. Знесилений пес не міг самостійно вибратися з крижаної та брудної води. Про це повідомила пресслужба головного управління Національної поліції в Полтавській області.

На момент звернення поліцейські допомагали дістати цивільний автомобіль зі снігової пастки. Одразу після цього правоохоронці вирушили на новий виклик.

У вузькому просторі під кіоском один із поліцейських повзком дістався до тварини та за допомогою буксирувального троса витягнув її на поверхню.

Собаку передали волонтерам ГО «Лапа в долоні». Нині він перебуває на перетримці, отримує догляд та шукає собі нову родину.

