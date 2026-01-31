Аварійні відключення електроенергії спричинили збої у русі тролейбусів

Кременчужан та гостей міста попереджають про затримки у русі тролейбусів через аварійні відключення на електромережах
У зв’язку з відключеннями електропостачання рух тролейбусів тимчасово порушено. Про це повідомляється на офіційному каналі Кременчуцької міської ради. Мешканцям радять враховувати це при плануванні поїздок містом.
Нагадаємо, що на високовольтних мережах сталась аварія, через що частина міста залишилась без світла.
Також раніше ми повідомляли, що через негоду громадський транспорт у Кременчуці їздитиме повільніше.
