Кременчук

Аварійні відключення електроенергії спричинили збої у русі тролейбусів

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 238

 Кременчужан та гостей міста попереджають про затримки у русі тролейбусів через аварійні відключення на електромережах

У зв’язку з відключеннями електропостачання рух тролейбусів тимчасово порушено. Про це повідомляється на офіційному каналі Кременчуцької міської ради. Мешканцям радять враховувати це при плануванні поїздок містом.

Нагадаємо, що на високовольтних мережах сталась аварія, через що частина міста залишилась без світла.

Також раніше ми повідомляли, що через негоду громадський транспорт у Кременчуці їздитиме повільніше.

 

Автор: Катерина Животовська
Вверх