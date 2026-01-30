Через негоду громадський транспорт у Кременчуці їздитиме повільніше — міськрада

У Кременчуці тролейбуси та автобуси на всіх маршрутах рухаються зі зменшеною швидкістю через погіршення погодних умов. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Кременчуцької міської ради 30 січня.
Причина — можливе обмерзання контактної мережі, яке ускладнює рух електротранспорту та впливає на дотримання графіків.
У зв’язку з цим пасажирам радять враховувати можливі затримки під час планування поїздок міським громадським транспортом.
Нагадаємо, на Полтавщину насуваються ожеледиці, туман і сильні морози: місцями до –28°С. Через погіршення погоди у Кременчуці планують організувати дистанційне навчання.
