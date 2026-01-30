У Полтаві легковик зіткнувся з автобусом — 70-річного водія госпіталізували

30 січня, близько 7.30 у Полтаві на перехресті вулиць Миру та Річкової сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, зіткнулися автомобіль ВАЗ 217130, під керуванням 70-річного водія, та автобус ПАЗ 3205, яким керував 47-річний водій. Унаслідок зіткнення ушкодження отримав водій легковика. Медики доставили його до лікарні.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі.

