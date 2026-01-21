У центрі Кременчука зіткнулися три авто: світлофори не працювали

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 401

21 січня близько 16.50 у центрі Кременчука на перехресті вулиць Троїцької та Небесної Сотні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці з місця події.

За словами свідків, на перехресті не працювали світлофори, що могло ускладнити рух транспорту. На фото видно щонайменше три пошкоджені автомобілі, один із яких — позашляховик.

Інформації про потерпілих наразі немає. Обставини аварії з’ясовуються.