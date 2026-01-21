«Укрзалізниця» змінює графіки приміських поїздів через безпекову ситуацію

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 248

Через ускладнення руху на фастівській ділянці з 22 січня «Укрзалізниця» оновлює графіки приміських поїздів

«Укрзалізниця» вносить корективи до графіків руху приміських поїздів у зв’язку з безпековою ситуацією та ускладненим рухом на нещодавно ураженій ворогом фастівській ділянці. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.

Зміни запроваджують для підвищення безпеки пасажирів і оптимізації логістики під час відновлювальних робіт. Загалом переглянули понад 100 графіків приміських поїздів по всій Україні. Це має зменшити навантаження на найінтенсивніші ділянки та скоротити затримки.

Оновлений графік руху діятиме з 22 січня 2026 року. Актуальний розклад приміських рейсів доступний на офіційному сайті «Укрзалізниці». Під час перевірки поїзда пасажирам радять звертати увагу на дату дії розкладу — «дійсний з 22.01.2026».

До цієї дати можливі затримки приміських поїздів у межах 1–2 годин залежно від інтенсивності руху на фастівській ділянці.

Нагадаємо, що в ніч на 20 січня росіяни вдарили по промисловості на Полтавщині.