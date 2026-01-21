ГО "Захист держави"
Полтавщина

Прокуратура вимагає повернути Полтаві понад 1,6 млн грн за завищену вартість електроенергії

Департамент освіти та постачальник уклали шість додаткових угод, якими вартість одного кіловат-години електроенергії збільшили на 83% у порівнянні з ціною

Ювенальні прокурори Полтавської окружної прокуратури подали до суду позов про визнання недійсними додаткових угод до договору постачання електроенергії та стягнення до місцевого бюджету понад 1,6 мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Позов подали в інтересах держави в особі Департаменту освіти Полтавської міської ради до товариства з Києва.

За даними прокуратури, у 2024 році департамент та постачальник уклали шість додаткових угод, якими вартість одного кіловат-години електроенергії збільшили на 83% у порівнянні з ціною, визначеною основним договором. Унаслідок цього товариство безпідставно отримало з бюджету понад 1,6 мільйона гривень.

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі. Розгляд триває.

Нагадаємо, що у Кременчуці кожну школу та дитсадок хочуть забезпечити потужними генераторами, про це стало відомо 20 січня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету.

Автор: Катерина Животовська
Теги: прокуратура Полтавщини електроенергія департамент освіти
