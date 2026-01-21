ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Ексдепутата Полтавської міськради підозрюють у розкраданні майна під час окупації Херсонщини

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 180

 

Колишньому чиновнику — одному із ключових організаторів схеми з викрадення майна під час окупації Херсона — заочно повідомили про підозру у пособництві державі-агресору

Жителя Полтави підозрюють в організації злочинної групи, яка під час тимчасової окупації Херсона незаконно заволоділа майже 200 автомобілями та іншим майном на суму близько 200 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Херсонській області.

Як зазначають кореспонденти Суспільного, мова йде про колишнього депутата Полтавської міськрали Сергія Чередніченка.

 

За даними слідства, одним з організаторів злочинної схеми був 50-річний житель Полтави, якого окупаційна влада призначила так званим «начальником фонду майна». Саме він разом зі спільником із Херсона визначав об’єкти для псевдонаціоналізації, віддавав вказівки підлеглим і контролював незаконне вилучення майна.

Злочинна група діяла у квітні–травні 2022 року. П’ятеро громадян України добровільно співпрацювали з окупаційною адміністрацією та використовували займані псевдопосади для особистого збагачення.

 

Слідчі встановили, що учасники схеми незаконно заволоділи 196 автомобілями, а також обладнанням, мастильними матеріалами та шинами. Це було майно комунальних підприємств Херсонської обласної ради, поліції, приватних автосалонів, сервісних центрів і підприємств.

 

Частину викрадених транспортних засобів передали до псевдопідрозділів окупаційної влади, інші використовували для її потреб або вивезли на тимчасово окуповані території. Поліцейські також зафіксували факти реєстрації окремих викрадених авто на території РФ.

 

Усім учасникам організованої групи заочно повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. 

Нагадаємо, у травні 2020 року Сергію Чередніченку присудили 3 роки ув'язнення за побиття заступника міського голови. У судове засідання для проголошення вироку він не з'явився, тож поліція оголосила Чередніченка у розшук.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Національна поліція України
Теги: депутат Полтава розкрадання окупація Херсон підозра
Вверх