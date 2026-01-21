До 18 годин без світла: графік погодинних знеструмлень на 22 січня

Завтра, 22 січня, у Кременчуці та на Полтавщині діятимуть графіки погодинних знеструмлень. Про це повідомили у пресслужбі Полтаваобленерго.
Відомо, що упродовж доби знеструмлюватимуть споживачів по 4 — 4,5 черги:
з 00.00 по 06.00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг;
з 06.00 по 22.00 запроваджений ГПВ в обсязі 4.5 черг;
з 22.00 по 23.59 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.
Зауважимо, що упродовж доби графік погодинних знеструмлень може змінюватися.
