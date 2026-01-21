На Кременчуччині під час пожежі загинула жінка — поліція

Сьогодні, 21 січня, близько 8.00 внаслідок пожежі у приватному домоволодінні в селі Стара Білецьківка на Кременчуччині загинула жінка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, під час огляду будинку в одній із кімнат правоохоронці виявили місцеву 85-річну жінку без ознак життя. У приміщенні зафіксували сліди задимлення та тління меблів.

На думку правоохоронців, причиною пожежі могло стати самозаймання від печі.

Нині поліціянти вирішують питання щодо порушення кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини. Обставини та причини трагедії встановлюють.

