Надзвичайні новини

У пожежі в Горішніх Плавнях загинула людина — надзвичайники

Сьогодні, 11:18

 

Ще під час однієї пожежі на Кременчуччині горів гараж

Учора, 19 січня, у Кременчуцькому районі сталися дві пожежі, під час однієї з яких загинула людина. Про це повідомиил у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

Відомо, що близько 14.00 сталася пожежа у садовому товаристві «Шведівка» в місті Горішні Плавні. На місце події прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, які розпочали розвідку та гасіння вогню. Під час гасіння пожежі в дачному будинку виявили тіло людини. Причини та обставини загибелі встановлюються.

Ще одна пожежа сталася цього ж дня у селищі Семенівка близько 23.30. На місце виїхали підрозділ 8-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда села Крива Руда. На місці вдалося встановити, що вогнем охоплено гараж, де знаходився легковий автомобіль Renault Megane. Пожежу загасили та врятували розташований поруч житловий будинок. За попередньою версією, причиною загоряння могло стати коротке замикання електромережі в гаражі.

Нагадаємо, днями у Кременчуці загинув чоловік під час пожежі в гаражі.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
