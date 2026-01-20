Волонтерську групу «Кременчук» нагородили Почесною відзнакою Полтавської обласної ради

Минулого тижня волонтерська група «Кременчук», яка веде активну роботу в тилу, спрямовуючі її на допомогу фронту, отримала нагороду — Почесну відзнаку Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність.
Волонтерська група «Кременчук»: у ЗСУ та волонтерів вихідних не буває
Волонтерська група працює з 2015 року. Щодня, без вихідних, волонтери плетуть сітки, виготовляють подушки, шиють необхідний одяг.
Ця нагорода не про визнання, зазначають волонтери. Вона — про роки щоденної, часто непомітної, але вкрай необхідної роботи.
На закупівлю основи для сіток завжди потрібні кошти.
5457 0825 2539 2333
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.