Волонтерську групу «Кременчук» нагородили Почесною відзнакою Полтавської обласної ради

Минулого тижня волонтерська група «Кременчук», яка веде активну роботу в тилу, спрямовуючі її на допомогу фронту, отримала нагороду — Почесну відзнаку Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність.

Волонтерська група «Кременчук»: у ЗСУ та волонтерів вихідних не буває

Волонтерська група працює з 2015 року. Щодня, без вихідних, волонтери плетуть сітки, виготовляють подушки, шиють необхідний одяг.

— Є люди, з якими будь-яка справа стає можливою. А є команди, з якими вона стає непохитною! Волонтерська група «Кременчук» — саме така. Вперта. Надійна. З характером і неймовірною відповідальністю! — так написала волонтерка Олена Ніколаєнко на своїй сторінці у Фейсбук.

Ця нагорода не про визнання, зазначають волонтери. Вона — про роки щоденної, часто непомітної, але вкрай необхідної роботи.

— Дякуємо всім, хто був і залишається поруч, хто підтримував, допомагав, долучався. Ця відзнака — спільна. Для кожного, хто обрав шлях служіння й допомоги.