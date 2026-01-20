На Полтавщині вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини дронів

20 січня на Полтавщині поліцейські знешкодили бойові частини ворожих безпілотників, які були збиті Силами безпеки й оборони України та впали на відкритій місцевості. Про це повідомили в поліції Полтавської області.
За інформацією правоохоронців, безпілотники не здетонували після падіння. На місце події прибули вибухотехніки Управління вибухотехнічної служби ГУНП області. Із дотриманням усіх заходів безпеки вони вилучили та знешкодили бойові частини БпЛА.
У поліції зазначають, що головне завдання вибухотехніків — не допустити травмування цивільних і усунути небезпеку для людей.
Правоохоронці вкотре наголошують: категорично заборонено самостійно торкатися або переміщувати залишки ракет, нерозірвані боєприпаси чи частини безпілотників. У разі виявлення підозрілих предметів необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити поліцію або ДСНС. Під час повітряної тривоги слід прямувати в укриття або дотримуватися правила «двох стін».
В умовах повномасштабної війни російські війська використовують безпілотники не лише для ударів, а й для дистанційного мінування територій, зокрема шляхом скидання протитанкових мін ПТМ-3.
Нагадаємо, сьогодні ППО працювала на Полтавщині — уламки дронів пошкодили будинок та промисловий об’єкт.
