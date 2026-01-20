«Дуже любив життя та сімʼю»: у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою захисником Володимиром Бурейком

Сьогодні, 20 грудня, Кременчук провів в останній путь свого героя — Володимира Бурейка. Військослужбовець народився 14 жовтня 1973 року, проживав в місті Кременчук. Зі слів Сергія — колеги Володимира, чоловіка мобілізували восени 2025 року, після чого він проходив службу в Національній гвардії України.
За словами побратимів, Володимир загинув на Покровському напрямку, 5 січня 2026 року. У військового залишилась дружина та три доньки.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Володимира на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.