«Дуже любив життя та сімʼю»: у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою захисником Володимиром Бурейком

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 195

Сьогодні, 20 грудня, Кременчук провів в останній путь свого героя — Володимира Бурейка. Військослужбовець народився 14 жовтня 1973 року, проживав в місті Кременчук. Зі слів Сергія — колеги Володимира, чоловіка мобілізували восени 2025 року, після чого він проходив службу в Національній гвардії України.

«Ми разом пропрацювали 15 років на будівельний фірмі. Він був дуже працьовитою людиною, трудоголіком, якщо працював — то працював на совість. Дуже любив життя, сімʼю. Якщо до нього звертався, то він завжди допомогав», — Сергій.

За словами побратимів, Володимир загинув на Покровському напрямку, 5 січня 2026 року. У військового залишилась дружина та три доньки.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Володимира на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.