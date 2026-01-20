Ставила навколішки на гречку, не годувала й била: у Полтаві жінку підозрюють у катуванні двох неповнолітніх дітей

У Полтаві судять жінку за підозрою у катуванні двох неповнолітніх дівчат: вона ставила їх навколішки на гречку, забороняла їсти і спати, а також била металевою ложкою. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду від 14 січня.

Відомо, що у вересні 2025 року, жінка нібито вирішила «покарати» дітей за те, що вони без дозволу взяли солодощі. За версією правоохоронців, підозрювана змусила дітей стояти навколішки на розсипаній гречці з сіллю, не давала їсти, пити і спати протягом кількох діб.

Окрім цього, слідство встановило, що жінка завдавала дітям численних ударів металевою ложкою по голові, руках, ногах, шиї та тулубу. Судово-медична експертиза зафіксувала у потерпілих синці та садна, які кваліфікували як легкі тілесні ушкодження. Також у дітей виявили ознаки психологічної травматизації, пов’язані з тривалим насильством.

24 вересня 2025 року діти втекли від опікунки. На початку січня жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування). Їй може загрожувати від 3 до 6 років позбавлення волі.

Сторона обвинувачення клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту. Суд частково задовольнив клопотання слідчого та обрав жінці особисте зобов’язання: їй заборонено залишати територію області, спілкуватися з потерпілими та свідками, а також вона зобов’язана здати закордонний паспорт і з’являтися за викликом правоохоронців.