Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

Асистентку вчителя з Зінькова підозрюють у викраденні та катуванні 12-річного школяра

Сьогодні, 12:02

 

За заявою родини поліція відкрила кримінальне провадження, слідчі дії тривають

У Зінькові Полтавської області мати 12-річного хлопчика підозрює асистентку вчителя місцевого ліцею імені Зерова у викраденні та катуванні її сина. Про це повідомляє «Суспільне Полтава».

За словами рідних, на початку листопада педагогиня разом із чоловіком посадила підлітка в автомобіль, відібрала телефон і відвезла до місцевого інтернату. Там, за словами бабусі, дитину тягли за руки й ноги до хвіртки і погрожували залишити у закладі, якщо він не слухатиметься. Мати зазначає, що інцидент спричинив значний психоемоційний стрес. Медичні обстеження та МРТ не виявили фізичних ушкоджень, проте енцефалограма показала серйозну психологічну травму. 

Родина також повідомила, що конфлікти з педагогинею виникали й раніше — зокрема через критику зовнішнього вигляду та одягу дитини. Через це батьки вимагають звільнення працівниці, вважаючи її небезпечною для дітей.

Директорка ліцею від коментарів відмовилася, пояснивши це таємницею слідства. Асистентка вчителя свою провину не визнає.

Речник Полтавського районного управління поліції повідомив, що за фактом звернення батьків відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України — катування, що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Наразі жодній особі підозру не оголошували.
Нагадаємо, що у Кременчуці судитимуть чоловіка за незаконний обіг дитячої порнографії.

1
Автор: Катерина Животовська Джерело фото: Суспільне Полтава
