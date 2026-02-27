У Полтаві судитимуть чоловіка, який «зливав» росіянам інформацію про розташування військових частин, а також на замовлення підпалив машину військового. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, влітку 2025 року чоловік у Telegram шукав «легкий» заробіток і почав спілкуватися з представником російської спецслужби. Під час листування він погодився на співпрацю.

За вказівками куратора полтавець знімав на телефон геолокації військових частин у Полтаві та Одеській області, фіксував розташування засобів ППО та наслідки обстрілів. Фото й відео він надсилав представнику РФ.

Окрім цього, у Полтаві чоловік виконав ще одне завдання — підпалив автомобіль українського військового. До злочину він залучив співмешканку: жінка придбала легкозаймисту суміш, якою облили авто. Після підпалу чоловік поклав на лобове скло аркуш із датою та відправив відео куратору.

Слідчі кваліфікували дії обвинуваченого за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ), а також ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила чоловіка, який на замовлення РФ коригував обстріли Полтавщини та поширював фейки про ЗСУ.