СБУ викрила агента, який на замовлення РФ коригував обстріли Полтавщини та поширював фейки про ЗСУ

Сьогодні, 14:01

Служба безпеки затримала у Полтавській області ще одного агента російських спецслужб. Ним виявився 40-річний ухилянт, який ховався від мобілізації і одночасно допомагав рашистам обстрілювати центральний регіон України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідчі встановили, що зрадник потрапив у поле зору ФСБ, коли публікував у Телеграм-каналах провокаційні дописи, в яких дискредитував Сили оборони України. Після вербування він обрав собі агентурний псевдонім і почав потайки, переважно у темну пору доби, обходити місцевість та фіксувати локації українських військ. Найбільше вилазок агента задокументовано під час повітряних тривог поблизу Полтави, де він намагався виявити маршрути руху та бойові позиції мобільних вогневих груп.

За допомогою даних, переданих агентом, росіяни сподівалися «обійти» українську ППО під час нової серії ракетно-дронових атак по місту. Крім цього, ФСБ сподівалася отримати від свого агента інформацію про пункти базування навчальних центрів (полігонів) ЗСУ, по яких Росія готувала ракетно-дроновий удар.

СБУ задокументувала, що зловмисник також продовжував поширювати фейки про українських оборонців у Телеграм-каналах.

Співробітники СБУ викрили агента, поетапно задокументували його злочини та затримали. Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на російських загарбників.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області.

