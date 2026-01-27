У Кременчуці для тварин планують закупити понад 8 тонн корму

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 333 Коментарів: 1

Комунальне підприємство «Спецсервіс Кременчук» оголосило тендер на закупку майже 9 тонн корму для котів і собак. Очікувана вартість закупівлі — 779 тисяч 164 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

У разі перемоги на торгах постачальник до кінця року має доставити підприємству понад 760 кг сухого корму та понад 3 тисячі кілограмів волого для котів і понад 4 тисячі кілограмів сухого — для собак.

Нині триває подача тендерної документації.

