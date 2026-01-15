СБУ та Нацполіція викрили 9 «ухилянтських схем» у різних регіонах України, зокрема й на Полтавщині

Служба безпеки та Національна поліція заблокували 9 нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. За суми до 16 000 доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску. Про це повідомила пресслужба СБУ.

А департамент комунікації Національної поліції України додав, що у різних регіонах України правоохоронці затримали правопорушників, причетних до незаконних оборудок та повідомили їм про підозру. Викрили злочинні схеми поліцейські Черкаської, Полтавської, Івано-Франківської, Чернівецької, Одеської областей та міста Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України.

У Києві «на гарячому» затримали зловмисника, який організував для ухилянтів міжрегіональний канал нелегального перетину держкордону. За матеріалами справи, він все робив це «під ключ»: спочатку клієнтів збирали в групу, потім у різних машинах приховано перевозили до західного кордону, а далі – переправляли до ЄС поза пунктами пропуску. Його затримали під час зустрічі із клієнтом, коли той передавав ділку гроші. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

У Черкаській області затримано заступницю декана місцевого університету, яка за хабарі влаштовувала ухилянтів на навчання до свого вишу для отримання відстрочки від мобілізації. Також посадовиця «вирішувала питання» щодо сесій, оскільки її клієнти не з’являлися в освітньому закладі.

У цьому ж регіоні викрито ділка, який за 10 тисяч доларів продавав медичні довідки про наявність інвалідності 2-ї групи. Для оформлення підробки він залучав знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО колишня МСЕК), які встановлять фіктивний діагноз для отримання групи інвалідності та виключення з військового обліку.

На Полтавщині викрито медсестру та двох лікарів з ЕКОПФО, які безпідставно оформлювали інвалідність для виїзду за кордон.

У повідомленні Нацполіції йдеться про жінку, яку підозрюють у пособництві в злочинній схемі, пов’язаній з процедурою продовження статусу інвалідності. Зловмисниця вимагала 60 тисяч гривень у чоловіка, який з дитинства має ІІІ групу інвалідності, для продовження статусу. Наприкінці 2025 року та у січні 2026-го посередниця схеми отримала від чоловіка два транші неправомірної вигоди.

В Івано-Франківській області поліцейські затримали фігуранта, стосовно якого вже триває розслідування за організацію «ухилянтських схем». Перебуваючи під домашнім арештом, він продовжив переправляти військовозобов’язаних до сусідніх країн Європи в обхід контрольних пунктів пропуску. За свої послуги зловмисник вимагав по 12 500 євро з кожного ухилянта. Правоохоронці затримали зловмисника під час перевезення двох чоловіків у напрямку державного кордону. Один із них виявився військовослужбовцем, який перебуває в розшуку за самовільне залишення військової частини.

Також підозру отримали двоє співробітників місцевого ТЦК, які організували призовникам «трансфер» до Євросоюзу через гірську місцевість.

На Буковині правоохоронці затримали іноземця-далекобійника, який перевозив ухилянтів через кордон у багажних відсіках своєї вантажівки. Для реалізації злочину зловмисник переобладнав вантажівку DAF із напівпричепом на засіб прихованого перевезення людей. Однак, на міжнародному пункті пропуску «Мамалига» правоохоронці викрили це. Під час обшуку транспортного засобу поліцейські виявили та вилучили винагороду за незаконний виїзд за кордон — 34 000 євро.

В Одеській області затримано зловмисника, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку до самопроголошеного Придністров’я (Молдова) поза пунктом пропуску. Житель Болградського району пообіцяв 29-річному військовозобов’язаному трансфер до сусідньої країни за 4 000 доларів. З них 3000 доларів він запропонував прикордоннику за сприяння у перетині державного кордону клієнтом, а іншу частину грошей планував забрати собі. Зловмисника затримали правоохоронці під час передачі авансу.

На Рівненщині викрито водія однієї із міських рад області, який на власному авто доставляв військовозобов’язаних до прикордоння в обхід блокпостів для подальшої втечі до ЄС.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

